Ilgiorno.it - Salò vuole revocare la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini: sarà la volta buona?

(Brescia) – Ala maggioranza in municipiolaconferita il 13 maggio del 1924 adal commissario prefettizio Salvatore Punzo. Lo stesso Punzo fu colui che nel 1919 fu inviato a, divenuta in seguito “capitale” della Repubblica Sociale Italiana, per fondare la sezione locale del partito Fascista. Le richieste precedenti di revoca Se nel 2019 il consigliere di minoranza Stefano Zane, nipote dell’ex sindaco e partigiano Francesco, anche senatore Dc, chiese dila, l’allora consiglio comunale non ratificò la mozione. Lo stesso avvenne l’anno successivo, il 2020.rimase cittadino onorario di. Ora si torna a parlare della questione, che sicuramente provocherà molte discussioni. Proposta attuale della maggioranza In questo caso, però, a proporre la revoca dellanon è la minoranza, bensì la maggioranza di centrosinistra in Consiglio Comunale con il sindaco Francesco Cagnini, nel 2020 tra i firmatari della richiesta avanzata dall’allora consigliere Cagnini e da altri politici della minoranza.