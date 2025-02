Zon.it - Salerno, sequestrati motocicli rubati e strumenti da scasso: due arresti

Il 15 febbraio u.s., i Carabinieri della Stazione diDuomo hanno dato esecuzione ad una ordinanza applicativa, della misura cautelare degliin carcere e dell’obbligo di dimora a Scafati, emessa dal G.I.P. del Tribunale di, su richiesta di questa Procura, rispettivamente nei confronti di due soggetti, indagati per i reati di “furto, ricettazione e possesso diatti allo“, in quanto, gli stessi, allo stato delle indagini, nel 2024, si sarebbero impossessati di due, nonché individuati in possesso di ulteriori ciclomotori, già oggetti di furto e attrezzature idonee allo.Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettibile di impugnazione e le accuse così formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.