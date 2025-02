Sal Da Vinci | ’Rossetto e caffè’? Ringrazio la Gen Z per il suo successo

Leggi su Funweek.it

A Sanremo 2025 anche Sal Daha calcato il palco dell’Ariston: lo ha fatto in compagnia dei The Kolors durante la serata delle cover, portando la sua Rossetto e caffè. «Una consacrazione», ci dice Sal che incontriamo il giorno della finale a Casa Sanremo.«È stata un’emozione grande ritornare dopo 16 anni a Sanremo, grazie ai ragazzi che hanno voluto condividere con me questa canzone. – ci dice Sal Da– C’è stata anche, se vuoi, una consacrazione del brano. Una versione nuova, arrangiata dai ragazzi, che ora si trova anche sulle piattaforme. C’era adrenilansia, un misto tra adrenalina e ansia. Era una sensazione piacevolissima. I primi 10 secondi sul palco sono stati tremendi, ma poi sono riuscito a calmarmi».Unincredibile quello di Rossetto e caffè: è il videoclip più visto su YouTube nel 2024 e vanta oltre 100 milioni di ascolti e 24 settimane in classifica.