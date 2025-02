Nerdpool.it - Sailor Moon e le molteplici linee temporali: un viaggio tra paradossi e realtà alternative

L’universo dinon è solo un intreccio di battaglie tra il bene e il male, ma anche un complesso mosaico di, che rendono la trama ancora più affascinante e intricata. Sebbene ilnel tempo non sia il fulcro della narrazione, gioca un ruolo chiave nello sviluppo della storia e dei personaggi.Uno degli elementi più iconici èPluto, la solitaria guardiana della Porta del Tempo-Spazio, che ha il potere di controllare il tempo ma è vincolata da severe restrizioni. Tuttavia, nel corso della serie, altri personaggi finiscono per alterare il corso degli eventi, creando nuovee possibiliche sollevano interrogativi sulla coerenza delladi.Le scelte che generano nuoveLe decisioni prese dai protagonisti danno inevitabilmente vita a ramificazioni, anche se spesso la serie non si sofferma su di esse.