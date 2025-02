Ilrestodelcarlino.it - Sagra del cotechino, quattro giorni di musica e cibo

Manca poco alladel, in programma dal 20 al 23 febbraio al bar Barbaciga, in piazza Fontana a Pisignano. Si inizia giovedì alle 19 con una serata dedicata al karaoke con Bruno e Marzia, mentre venerdì ci saranno i ballerini dell’Alba dance Academy di Milano con dj Beppe. È prevista una rimpatriata dei giocatori della Grama. Sabatocon il gruppo Riparazioni Belle e domenica pranzo su prenotazione (348 7109951) preceduto in mattinata dal ritrovo degli ex cittadini di Pisignano, con il saluto delle istituzioni.