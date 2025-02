Lanazione.it - Sagemcom, confermata la chiusura. Ma c’è l’accordo per i lavoratori

Otto ore di assemblea per un confronto difficile, ma che alla fine ha consentito di firmareper i dipendenti dellacoinvolti nella vertenza che si era aperta a inizio 2025 con l’annuncio dellae dei conseguenti licenziamenti. Purtroppo ladel presidio tifernate della(stabilimento di Garavelle di Città di Castello) dove si producono contatori del gas, non è stata scongiurata. L’azienda (che fa capo a una multinazionale francese) fermerà questa sede nel mese di luglio 2025 e non più ad aprile come inizialmente annunciato, il posticipo consentirà di attivare una procedura di mobilità e di incentivi all’esodo calibrati sui, anche in base all’anzianità di servizio.riguarda 37 dipendenti ed è stato raggiunto nel tardo pomeriggio di ieri dopo una lunga giornata di confronti cui hanno preso parte i rappresentanti interni dei, di Fiom Cgil (unica sigla sindacale presente), rappresentanti die di Confindustria.