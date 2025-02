Vanityfair.it - Ryan Reynolds: la battuta sul caso Blake Lively-Justin Baldoni al Saturday Night Live divide i social

Leggi su Vanityfair.it

L’interprete di Deadpool si è presentato all’evento per il 50esimo anniversario di SNL accompagnato dalla moglie, negli ultimi mesi coinvolta in una battaglia legale con il co-protagonista del film It Ends With Us.ha scherzato sulla bufera e lo sketch ha suscitato reazioni contrastanti (in sala e sul web)