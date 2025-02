Russia-Usa si parlano | Bene i colloqui

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.00 Le due suoperpotenze sono tornate a parlarsi. A Riad vertice di Usa e. Sul tavolo l'Ucraina e la nuova fase dei rapporti tra Trump e Putin. "Isono andatie Usa hanno concordato di promuovere le relazioni bilaterali. E a tempo debito team separati di negoziatori russi e Usa cominceranno contatti con Kiev.Sarà Putin a decidere quando". "Ma è ancora presto per stabilire una data di un vertice tra Putin e Trump", dice Mosca. Per gli Usa presenti Rubio,Waltz e Witkopf. Per Mosca Lavrov e Ushakov.