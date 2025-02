Lapresse.it - Russia, Cremlino rilascia cittadino Usa accusato di traffico droga

Laha liberato unstatunitense arrestato all’inizio di questo mese con l’accusa didi, secondo quanto riportato da alcuni media russi e da un funzionario statunitense. La mossa sembra essere un tentativo di allentare le tensioni tra Mosca e Washington in vista dei colloqui in Arabia Saudita.Kalob Byers, 28 anni, è stato arrestato il 7 febbraio all’aeroporto Vnukovo di Mosca dopo che i funzionari doganali avrebbero trovato marmellata alla cannabis nel suo bagaglio. Secondo i media, Byers era arrivato da Istanbul con la sua fidanzata russa, anch’essa arrestata. Le autorità hanno dichiarato che aveva tentato di contrabbandare una “quantità significativa” dinel Paese e lo hanno messo in custodia con l’accusa didi, punibile con una pena detentiva fino a 10 anni.