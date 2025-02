Sport.quotidiano.net - Russi ammazzagrandi. Cade anche la capolista

Il Basket Clubsi conferma una ‘’ e dopo aver battuto il Sunrise Rimini, supera un’altra, il Bellaria Basket, con un rotondo 75-58 (18-14; 38-28; 55-42). Incredibile la marcia di coach Venturini che fatica maggiormente contro le formazioni di bassa classifica rispetto alle prime della classe, ma comunque ora ha trovato i giusti equilibri dopo un avvio di stagione difficile e si è rilanciata per la conquista della salvezza diretta. Perde invece in casa il Faenza Futura con i Tigers Forlì, impostisi 60-42 (14-18; 28-38; 42-44), riuscendo ugualmente nonostante la sconfitta a mantenere il quarto posto insieme al Coriano con quattro punti di vantaggio sulle inseguitrici. Sconfitta al fotofinish per la Compagnia dell’Albero Ravenna, caduta 60-62 (19-17; 31-42; 43-52) sul campo del Sunrise Rimini, al termine di un match molto combattuto.