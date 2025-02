Ilgiorno.it - Ruspe in arrivo. Incontro con i cittadini

I tempi di partenza dei cantieri, la durata dei lavori, i disagi e le soluzioni studiate per ridurne l’impatto. Biassono si prepara all’avvio della realizzazione della tratta brianzola della Pedemontana e delle opere connesse, come la Trmi10, la nuova bretella tra i confini con Vedano e l’ospedale San Gerardo. Ipotranno farsi un’idea di cosa li aspetta nell’organizzato per oggi alle 21 dal Comune nella sala civica di via Verri con i vertici della nuova autostrada, tra cui il direttore generale Sabato Fusco, il direttore tecnico Paolo Simonetta e il direttore lavori Pietro Nobili. Tra i nodi critici per la città l’interruzione della linea ferroviaria del Besanino per circa 12 mesi, che dovrebbe avvenire dopo settembre 2026. F.L.