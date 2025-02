Ilfogliettone.it - Rughe, per i dermatologi è solo questa la crema davvero efficace: la trovi pure al supermercato | Altro che prodotti costosissimi

Leggi su Ilfogliettone.it

Per avere una pelle liscia e senzac’è un tipo diche non puoi mai dimenticare di mettere ogni giornoQuando si parla di skincare, spesso ci si concentra su sieri, maschere e trattamenti innovativi, trascurando un passaggio fondamentale: la protezione solare. Molti pensano che lasolare sia necessariain estate o in vacanza, ma la realtà è diversa. I raggi UV colpiscono la pelle ogni giorno, indipendentemente dalla stagione o dalle condizioni meteorologiche. Applicare una protezione SPF quotidianamente è il primo passo per mantenere la pelle sana e prevenire l’invecchiamento precoce.L’invecchiamento della pelle è un processo naturale, ma l’esposizione ai raggi UV può accelerarlo drasticamente. Il cosiddetto photoaging si manifesta conpiù profonde, perdita di tonicità, comparsa di macchie solari e dilatazione dei vasi sanguigni.