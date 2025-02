Lanazione.it - Rubò medicine in ospedale, in casa anabolizzanti e altri farmaci: infermiere condannato

Pistoia, 18 febbraio 2025 – La perquisizione, nella sua, era scattata a giugno del 2023 nell’ambito di un’indagine su un presunto traffico didall’estero. E infatti i carabinieri dei Nas di Firenze insieme ai militari del comando provinciale di Pistoia trovarono 24 fiale di medicinale a base di nandrolone, una sostanza stupefacente (tabella I del Dpr 30990), un anabolizzante. Ma scoprirono anche una piccolaa da banco: Tachipirina, Bentelan, Argotone, medicinali che recavano l’etichetta che ne indicava la distribuzione interna all’San Jacopo. Per questo l’, 52 anni, fu prima sospeso e poi licenziato. Ieri il giudice Patrizia Martucci lo haa 4 anni e otto mesi di reclusione per i reati di peculato (per aver sottratto idell’) e per la detenzione ai fini di spaccio della sostanza stupefacente.