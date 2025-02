Rubio telefona a ministri Esteri Quint

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.42 Il segretario di Stato americano, Marco, è in conferenza telefonica con ideglidi Italia, Francia, Germania e Regno Unito, cui si aggiunge l'Alto rappresentate Ue Kaja Kallas. Ne dà conto una nota della Farnesina. Ideglidelsi confrontano sul primo incontro di Riad fra la diplomazia statunitense e quella russa, dopo tre anni di guerra in Ucraina. Per l'Italia partecipa alla conferenza il ministro degli, Annio Tajani.