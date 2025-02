Cataniatoday.it - Rubavano energia elettrica con un allaccio improvvisato, denunciati madre e figlio

Leggi su Cataniatoday.it

Due tunisini,, entrambi regolari sul territorio nazionale e residenti in un appartamento del centro di Biancavilla, sono statidalla polizia per aver allacciato l'impianto di casa alla retein maniera abusiva. La scoperta è avvenuta nei giorni scorsi in seguito.