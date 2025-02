Ilgiorno.it - Rozzano e le elezioni comunali. Il centrosinistra scopre le carte: candidato sindaco è Leo Missi

Ilha il suo: è Leo, il primo nome a emergere in vista delle prossimeamministrative a. In continuità con il progetto delrozzanese, avviato lo scorso anno e oggi arricchito dall’ingresso del Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra hanno annunciato la candidatura di Leoalla carica didiper le amministrative del 2025. "Una candidatura all’insegna del rinnovamento, che raccoglie attorno a sé una squadra coesa e capace di unire esperienze e competenze diverse - spiegano in un comunicato i leader delle tre forze politiche -. La coalizione di, forte di un progetto condiviso e di una visione comune, ha scelto Leocome interprete e garante di un patto con la città, per fare di più e meglio a favore di tutti i cittadini, senza esclusioni".