Rottamazione cartelle taglio tasse e conti | arriva il marzo caldo del governo

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) –' per iltra ipotesie la necessità di fare quadrare ipubblici. A metàsono attesi i risultati della verifica della commissione tecnica istituita dal Mef sul maxi stock da 1.275 miliardi diesattoriali non riscosse. La commissione è stata chiamata a passare in .