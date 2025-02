Rotary raccolta fondi per l’assistenza | il Club Avellino Ovest promuove cena di gala a Napoli

Leggi su Ildenaro.it

Il, presieduto quest’anno da Fabio Preziosi, ha organizzato l’ottava edizione delladi“E quindi uscimmo a riveder le stelle”. L’ormai tradizionale e prestigioso evento, curato nei minimi dettagli dai rotariani Fulvio Masi ed Angela Montemarano, si svolgerà giovedì 6 marzo 2025 apresso Aria Restaurant.Grazie a questo evento, come di consueto, si finanzieranno i progetti dellaFoundation, finalizzati a favorire l’accesso almedica di alta qualità nei paesi in via di sviluppo alle madri e ai loro bambini più vulnerabili, al fine di garantire loro una vita più lunga e sana (https://www..org/it/our-causes/saving-mothers-and- children).L’ottava edizione dellastellata, ribattezzata “Tanabata Edition” dal nome della tradizionale festa giapponese delle “stelle innamorate”, sarà ricordata per la contaminazione di elementi della cultura gastronomica italiana e di quella nipponica.