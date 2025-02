Sololaroma.it - Rosetti sceglie il meglio, Roma-Porto a Letexier: 3 incroci con i giallorossi

La sconfitta in Coppa Italia contro il Milan aveva gettato nello sconforto l’ambiente, facendo veramente pensare ad una conclusione anticipata della stagione della, e invece l’andazzo sembra essere cambiato in un paio di settimane. Il ritmo in campionato è da scudetto, con una rimonta in classifica difficile ma non più impossibile, anche se il focus ora è tutto sulla gara di ritorno contro ilin Europa League, una vera e propria “finale” dopo l’1-1 del Do Dragao.Un match quello caratterizzato dalle aspre polemiche arbitrali post partita, con Ranieri a puntare il dito contro la direzione gara e l’atteggiamento di Tobias Stieler. Dal canto suo l’UEFA aveva risposto in maniera sorpresa alla lettera di spiegazioni mandata dai Friedkin, difendendo l’operato del fischietto tedesco ed alimentando dunque rabbia e sfiducia dell’ambiente giallorosso.