Ilnapolista.it - Rosella Sensi smentisce Moratti: «Credo si confonda, la Roma di mio padre mai indebitata né costretta a cedere calciatori».

«Quante cose non vere. Sono sorpresa e delusa», dice, amareggiata nel leggere le parole di Massimoa Corriere.it. Laha smentito con fermezza tramite un post su Instagram.«Sono rimasta sorpresa e delusa stamattina. Mi dispiace leggere le parole di Massimoal Corriere in cui parla di unadisperata che aveva offerto Totti all'Inter – inizia l'ex presidente giallorosso -. Mionon ha mai pensato nemmeno lontanamente di vendere Francesco a nessun club. Basterebbe chiedere al presidente e amico Florentino Perez che ha capito da subito come non ci fosse la minima possibilità di aprire una trattativa per portarlo al Real Madrid».