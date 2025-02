Baritoday.it - Rosario Lisma con lo spettacolo 'Giusto'

Leggi su Baritoday.it

“Il mio eroe è come un fiore delicato e luminoso in una discarica comica di individualismo sfrenato”: presenta cosìLisma il protagonista di, spettacolo in programma domenica 23 febbraio alle ore 19 alla Cittadella degli artisti di Molfetta.Per la Stagione Attraversamenti, a.