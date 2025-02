Calcionews24.com - Roma, verso il Porto: buone notizie per Ranieri che ritrova due pedine fondamentali per la partita di giovedì contro i portoghesi

I giallorossino due giocatori importanti: Dybala e Hummels molto probabilmente partiranno dal 1? minuto, mentre Rensch è ancora in dubbio. Ladi Claudioè tornata ad allenarsi a Trigoria in vista della decisiva sfida di Europa Leagueil, in programmasera all’Olimpico alle 18:45.per il tecnico .