Roma: torna a sgorgare acqua dalla fontana di piazza del Viminale, restaurata dopo 20 anni

Sgorga di nuovo l’didel, di fronte al palazzo del ministero dell’Interno a. Lae’ stataoltre 20dall’ultimo intervento di riqualificazione e fino a sette mesi fa versava in uno stato di profondo degrado, soprattutto per le diffuse incrostazioni calcaree e per le estese patine biologiche legate all’inquinamento atmosferico. La, inoltre, si trovava in una grave situazione di dissesto a causa di due lesioni trasversali sui lati brevi della vasca superiore, in corrispondenza dei baggioli di appoggio. La frattura piu’ grave, sul lato che guarda alla Chiesa di Santa Maria Maggiore, aveva determinato il distacco della porzione della vasca in aggetto, del peso di circa 7 tonnellate, e la rotazione di qualche grado attorno al punto di appoggio.