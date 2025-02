Romadailynews.it - Roma: studente prende a calci professore istituto di Palombara Sabina, al vaglio posizione 16enne

Prima gli insulti e poi l’aggressione. La vittima e’ undell’alberghiero di. L’aggressore, sarebbe invece un suo. I fatti, secondo quanto ap“Agenzia Nova”, sarebbero avvenuti nella mattinata di ieri all’interno del plesso scolastico di via Alcide de Gasperi.Il docente di italiano e’ stato prima strattonato e poi colpito con uno dal minorenne.Un episodio che non ha causato ferite evidenti all’insegnante ma che resta comunque di estrema gravita’ dal punto di vista disciplinare. A scuola sono stati visti arrivare anche i carabinieri ma non ci sarebbe stata ancora una denuncia formale da parte del docente che, lo ricordiamo, nell’esercizio delle sue funzioni e’ un pubblico ufficiale.Dalla scuola non trapelano particolari sull’accaduto e neanche su eventuali provvedimenti disciplinari presi a carico del giovane.