Sololaroma.it - Roma Primavera, seconda trasferta consecutiva a Verona: out Mannini

Latorna in campo domani alle 13 per la sfida contro il, valida per la ventiseiesima giornata di campionato. Dopo il successo per 2-0 contro la Sampdoria nello scorso turno, i ragazzi di Falsini sono pronti per un’altra, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica.I giallorossi occupano il secondo posto, a -1 dalla Fiorentina capolista, e puntano a chiudere la stagione regolare tra le prime due per accedere direttamente alle semifinali del playoff scudetto, come già accaduto lo scorso anno. Tuttavia, la classifica è corta e alle loro spalle incombono Inter e Sassuolo, entrambe a -3.Le scelte di Falsini verso ilIn vista di questo turno infrasettimanale, Falsini ha già operato un mini-turnover nell’ultima gara e potrebbe ripetere qualche cambio anche contro il