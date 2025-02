Dayitalianews.com - Roma, prima la rapina dei ladri nel supermercato poi l’accoltellamento ad un poliziotto

Leggi su Dayitalianews.com

Resta altissima la tensione a, dove la microcriminalità sta dilagando in maniera preoccupante. Solo pochi giorni fa al Quarticciolo degli agenti furono aggrediti da una ventina di persone perché stavano per arrestare dei pusher, ma le aggressioni alle forze dell’ordine in questa zona difficile della Capitale sono frequenti. L’ultima si è registrata proprio ieri, 17 febbraio, dove un ladro pur di guadagnarsi la fuga non ha esitato ad accoltellare un.La, poi l’aggressioneTutto è iniziato quando, nella tarda serata di ieri, un italiano e un albanese hanno fatto incetta di generi alimentari e di superalcolici in undella zona, per poi scappare senza pagare. Subito è partito l’allarme e sul posto si è precipitato un equipaggio della Questura diche stava pattugliando il territorio.