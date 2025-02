Sololaroma.it - Roma, Porto nel mirino: Dovbyk scalda i motori

La vittoria per 1-0 con il Parma è diventato un ricordo per la. I giallorossi hanno raggiunto il terzo successo consecutivo in trasferta in Serie A e stanno dimostrando di aver compiuto un primo salto, dal punto di vista mentale. Il focus si sposta sull’Europa League, una competizione da onorare al massimo. L’obiettivo è quello di centrare la qualificazione agli ottavi di finale, tramite playoff. In questo turno preliminare, i capitolini dovranno mettere al tappeto il, più nello specifico giovedì 20 febbraio alle 18:45 allo stadio Olimpico. Un match estremamente delicato, contro un cliente ostico.Claudio Ranieri sa di doversela vedere con una squadra forte ed organizzata, che fa dell’intensità uno dei suoi punti di forza. Il coach di Testaccio si affiderà ai titolari del suo scacchiere, con uno sguardo che va necessariamente al reparto avanzato.