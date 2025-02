Sololaroma.it - Roma-Porto, da Baldanzi a Pellegrini: Ranieri al nodo trequarti

La vittoria per 1-0 con ilè passata in archivio e lavuole proseguire sul suo cammino. I giallorossi stanno continuando a mettere in cascina punti pesanti in campionato, lì dove il 7° posto non appare più una chimera. Il focus si sposta ora sull’Europa League, una competizione da onorare fino all’ultimo secondo. L’obiettivo è quello di centrare la qualificazione agli ottavi di finale. Per raggiungere questo traguardo, i capitolini stanno preparando in ogni minimo dettaglio la gara con il, in programma giovedì 20 febbraio alle 18:45 allo stadio Olimpico. Una partita da vincere senza se e senza ma, contro un cliente ostico.Claudioè ben consapevole che i Dragoes daranno filo da torcere ai suoi ragazzi, sotto ogni punto di vista. Il coach di Testaccio starebbe riflettendo sulla formazione da schierare per questo dentro o fuori internazionale, con uno sguardo che va necessariamente alla