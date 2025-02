Sololaroma.it - Roma, Porto all’orizzonte: domani la conferenza di Ranieri

Leggi su Sololaroma.it

Archiviata la vittoria per 1-0 con il Parma, per laè già tempo di pensare alla prossima partita. I giallorossi sono rimasti sulla retta via grazie al 3° successo consecutivo in trasferta in Serie A. Il focus si sposta ora sull’Europa League, una competizione che va onorata fino all’ultimo secondo. L’obiettivo è quello di strappare il pass per gli ottavi di finale, l’ultimo vero obiettivo di questa stagione. I capitolini dovranno continuare a preparare in ogni minimo dettaglio la prossima sfida con il, in programma giovedì 20 febbraio alle 18:45 allo stadio Olimpico. 90? minuti estremamente delicati, contro un cliente ostico.La gara con i Dragoes sarà un vero e proprio spartiacque nell’annata della Lupa, desiderosa di figurare bene in ambito internazionale. Claudioavrebbe scelto il suo undici tipo per dar battaglia ai lusitani, squadra che ha dimostrato nell’incontro d’andata di metterci garra e spirito.