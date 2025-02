Romadailynews.it - Roma: lite tra pendolari sul treno a Valle Aurelia, servizio interrotto una mezzora

Unatra due, entrambi italiani, ha causato stamattina l’interruzione per una mezzoretta delferroviario urbano nei pressi della stazionedi. A dividere i due litiganti, che si stavano accapigliando per futili motivi, e’ intervenuto un finanziere libero dalche dopo aver riportato la calma ha contattato il 112. Sul posto e’ arrivata una pattuglia dei carabinieri per gli accertamenti di rito. I due sono stati identificati, uno e’ affetto da problemi psichiatrici e quindi e’ stato assicurato alle cure sanitarie.Agenzia Nova