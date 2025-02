Thesocialpost.it - Roma, la truffa diventa rapina in casa della moglie dell’ex ministro Baratta: colpo da 3 milioni

Unata unaviolenta. Vittima Gemma Bracco, 80 anni, poetessa edell’economista ed exPaolo. I malviventi l’hanno minacciata con frasi agghiaccianti: “Ti spezzo in due”, “Ti butto dalla finestra”.Leggi anche: Taranto, senzatetto chiede il reddito di dignità e scopre di essere a capo di un’azienda milionariaItori hanno portato via gioielli, soldi e lingotti d’oro per un valore di 3di euro. La banda ha messo in atto la classica frode del finto carabiniere e del falso avvocato, ma poi ha deciso di agire con la violenza.Ilnel cuore die la caccia ai compliciIl 4 ottobre scorso, nel pieno centro di, itori hanno raggirato l’anziana con una telefonata. Dopo essere entrati in, l’hanno minacciata e uno di loro l’ha scaraventata contro una sedia.