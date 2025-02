Lettera43.it - «Roma indebitata, volevano vendermi Totti»: le parole di Moratti e il contrattacco di Rosella Sensi

Sono passati anni da quando l’Inter era in mano a Massimoe laalla famiglia, eppure un’intervista ha fatto scoppiare un caso tra i due club. Tutto è partito dallerilasciate dall’ex patron nerazzurro a Corriere.it. L’ex presidente interista ha rivelato in un passaggio dell’intervista: «L’allora proprietà dellaera piena di debiti, strapiena di debiti. Il presidente era così disperato che arrivò a offrirmi. Piangendo. Poi forseavrebbe comunque scelto di restare a, ma anche in quel caso lasciammo stare noi dell’Inter. Cose di calcio, cose di sentimenti». Rossella, figlia dell’ex patron giallorosso, ha smentito: «Sono sorpresa e delusa».: «Ladi mio padre mai»Massimo(Getty Images).Su Instagramha spiegato: «Sono rimasta sorpresa e delusa stamattina.