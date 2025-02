Sololaroma.it - Roma, Hummels scalda i motori: con il Porto tornano i big

La gestione di Matsnelle ultime settimane ha fatto discutere, considerando il suo scarso minutaggio: appena 79 minuti nelle ultime cinque partite tra campionato ed Europa. Una situazione insolita per un giocatore del suo calibro, ma mister Ranieri ha sempre ribadito che si tratta solo di gestione della stanchezza e non di problemi fisici o tecnici. A 36 anni, è normale che debba dosare le energie, soprattutto dopo essere passato da una situazione in cui non giocava quasi mai con Ivan Juric a una in cui è diventato un punto fermo.Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport,dovrebbe tornare in campo già giovedì nel ritorno del playoff di Europa League contro il, in un match europeo che conosce benissimo, e sarà a disposizione sin dall’allenamento odierno per convincere Ranieri a schierarlo.