Thesocialpost.it - Roma, Giorgio Di Guardo scomparso a gennaio: trovato il corpo nella sua auto

Leggi su Thesocialpost.it

IldiDi, 47 anni, è stato rinvenuto senza vita all’interno di un’parcheggiata in via Amico Aspertini,zona di Tor Bella Monaca a. L’uomo erail 30scorso, dopo essersi allontanato alla guida di una Fiat Punto bianca.A segnalare la presenza del veicolo sarebbero stati alcuni residenti della zona. La polizia, giunta sul posto, hail cadavere all’interno della vettura. Dopo i primi accertamenti, non sarebbero emersi segni di violenza sul, ma saranno necessari ulteriori esami medico-legali per stabilire con esattezza le cause del decesso.La scomparsa di Diaveva destato allarme tra familiari e conoscenti, che per giorni avevano sperato in notizie rassicuranti. Il ritrovamento dell’e delha ora aperto un’indagine per ricostruire gli ultimi momenti di vita dell’uomo e chiarire le circostanze della sua morte.