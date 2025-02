Sport.quotidiano.net - Roma, gioco tra le linee e controllo del ritmo: i segreti dietro la vittoria

18 febbraio 2025 - Gli episodi hanno favorito i giallorossi, ma non per questo si è trattato di unafacile. Lasupera in trasferta il Parma e vince la terza gara consecutiva lontano dall'Olimpico, con uno 0-1 un pizzico bugiardo per quello che si è visto in campo. Due fiammate di Soulé regalano prima la superiorità numerica alla squadra di Ranieri per il rosso del giovane Leoni, poi sugli sviluppi della stessa punizione l'argentino pennella perfettamente sotto l'incrocio dei pali realizzando la rete che vale i tre punti al Tardini. Il successo permette di restare in scia alla zona Europa, mettendo ulteriore pressione alle rivali. Turnover in campo Per la partita Ranieri applica un piccolo turnover in attesa anche del turno di ritorno di Europa League. Davanti a Svilar c'è Çelik con Mancini e N'Dicka.