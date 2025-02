Romadailynews.it - Roma: furto in un supermercato del Quarticciolo, ladro accoltella agente e tenta fuga, arrestato

Leggi su Romadailynews.it

Superalcolici, prodotti per igiene personale e generi alimentari e’ il bottino delmesso a segno da un italiano ed un albanese nella tarda serata di ieri in via dei Castani, in zona. Il fatto, nato come un, si e’ poi risolto con l’arresto di un pregiudicato tossico dipendente di origine italiana delper i reati di rapina impropria, violenza, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Noto alle forze di polizia, l’incarna l’intera filiera del mercato degli stupefacenti, spacciando per procurarsi il denaro utile all’acquisto ed alla successiva consumazione di droga.La segnalazione e’ arrivata al Numero unico per le emergenze, 112, e, in pochi minuti, il primo equipaggio della Questura ha raggiunto la sede del. E’ scattata quindi la battuta in zona per rintracciare gli autori e, dopo poco, gli agenti si sono imbattuti in due soggetti che si aggiravano con tranquillita’ e disinvoltura per le strade del, spingendo a mano un carrello per la spesa brandizzato con il logo delvittima del