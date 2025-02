Romadailynews.it - Roma: con tecnica del finto carabiniere truffano 80enne e le rubano 3 milioni di euro, un arresto

Leggi su Romadailynews.it

Potrebbe essere il copione di un cortometraggio, ma e’ la narrazione di una truffa, poi degenerata in rapina in abitazione, messa a segno ai danni di una ottantennena che ha vissuto un pomeriggio da dimenticare. “Si sieda perche’ le devo comunicare una brutta notizia”. E’ cosi’ che esordisce il primo interprete del copione di una truffa con escalation durata per oltre sei ore il 4 ottobre 2024. Gli attori, nel complesso, sono due: ilavvocato ed ilmaresciallo dell’Arma dei Carabinieri.A conclusione delle indagini della Squadra Mobile coordinate dalla Procura della Repubblica di, ieri mattina, uno degli autori – un 35enne napoletano – e’ stato arrestato in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di, che ha disposto nei suoi confronti la restrizione cautelare in carcere.