Roma | blitz a Tor Bella Monaca 13 denunce per furto di gas e 6 arresti in due giorni

Nelle ultime ore, i carabinieri della Compagnia di Frascati hanno effettuato una serie di controlli a Tor, volti a contrastare ogni forma di degrado urbano. Durante l’operazione, in distinti episodi, sono state arrestate sei persone. Tre di queste sono gravemente indiziate di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. I militari hanno sequestrato, a loro carico, complessivamente 132 involucri di cocaina, 32 di crack e 345 euro in contanti. Un 21enneno, gia’ sottoposto aglidomiciliari, e’ stato arrestato per evasione dopo essere stato sorpreso senza alcuna autorizzazione all’interno di un fast food. Un 23enne di nazionalita’ romena e’ stato arrestato in flagranza di reato poiche’, dopo aver avuto una discussione con la madre, ha tentato di sottrarsi al controllo dei militari intervenuti su richiesta della donna, spintonandoli e colpendoli con pugni.