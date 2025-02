Lanazione.it - Roghi dolosi nelle aziende, nei tre pacchi bomba lo stesso tipo di ordigno. Ad agire un solo uomo

Leggi su Lanazione.it

Prato, 18 febbraio 2025 – Un’ora e un quarto. Tanto ci ha messo il ’piromane’ a schiacciare i pulsanti dei treesplosi all’interno delle tre ditte di logistica a conduzione cinese. Il primo attacco è stato messo a segno alla Warehouse&logistics in via Copernico a Seano: erano le 5.15 del mattino quando un pacco incendiario è esploso all’interno del magazzino. Mezz’ora dopo è accaduta la stessa identica cosa all’interno della Logistica XSD di via dei Confini a Prato: un pacco in deposito ha preso fuoco all’improvviso e le fiamme hanno distrutto l’interno della azienda. Ma l’alba di fuoco non era ancora finita. Alle 6.30 il terzo incendio alla “Diabolica” di via Maiano a Campi Bisenzio, a poche centinaia di metri di distanza dalla Logistica XSD. Ad accomunare i tre incendi, su cui stanno indagando squadra mobile e carabinieri, non èil fatto che si trattasse di tredi logistica a gestione orientale, ma le modalità usate.