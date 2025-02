Game-experience.it - Rocksteady sta lavorando ad un action open world: è un nuovo gioco di Batman: Arkham?

Dopo il deludente Suicide Squad: Kill the Justice League,potrebbe tornare alle sue origini con un, con i fan che hanno ovviamente pensato immediatamente ad undi.Nel dettaglio infatti, Warner Bros. Discovery ha pubblicato in queste ore unannuncio di lavoro dove ha rivelato che lo studio è alla ricerca di un game director per un progetto non ancora annunciato, con esperienza in giochi d’azione in terza persona, combattimento melee e mondi aperti. Questa descrizione ricorda da vicino la serie, alimentando ovviamente le speranze di un ritorno del Cavaliere Oscuro.Ricordiamo proprio in tal senso che secondo Bloomberg,Studios è effettivamente al lavoro su unsingleplayer dedicato a. Secondo il recente report di Jason Schreier, dopo il successo diAsylum (2009),City (2011) eKnight (2015), lo studio ha cercato di innovare con un looter-shooter live service, ma il progetto non ha incontrato il favore del pubblico, costringendo di conseguenza lo studio a rivalutare la propria direzione ed a concentrarsi su un titolo più vicino alla sua formula vincente.