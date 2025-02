Movieplayer.it - Robert Pattinson ammette: "Avere molti fan tra gli uomini è per me qualcosa di nuovo"

Leggi su Movieplayer.it

ha parlato di come girare The Batman gli abbia permesso di conquistare nuovi fan, situazione che l'ha un po' sorpreso., durante la promozione di Mickey 17, ha svelto di essere sorpreso dalla quantità diche sono ora suoi fan dopo il film The Batman. L'attore, nel 2022, ha infatti interpretato Bruce Wayne nel lungometraggio diretto da Matt Reeves di cui è da tempo in fase di sviluppo il sequel, con il via alle riprese previsto per l'autunno.parla dei fan Parlano ai microfoni di Associated Press,ha dichiarato che è rimasto colpito dalle persone accorse ai bordi dei red carpet delle première del suofilm: "Lo trovo piuttosto strano. Ci sono