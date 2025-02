Fanpage.it - Rkomi dopo il penultimo posto a Sanremo: “Forse non si capisce bene cosa dico, mi va bene essere indefinito”

Reduce dall'esperienza a2025 con Il ritmo delle cose,ha tirato le somme sul suo percorso in gara, nella quale si è classificato al 28esimo. Con la sua canzone elettro-pop ha esplorato la distanza tra l'uomo e la tecnologia: “Il mio lavoro è mettere in crisi il fatto di potercompreso da qualcuno per toccare quella solitudine in cui cerchi almeno di capire chi sei tu".