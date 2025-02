Sololaroma.it - Ritmo da Napoli e miglior difesa, la Roma c’è: Ranieri è ancora “Tinkerman”

Siamo in settimane decisive per il proseguo della stagione della, un qualcosa che ormai chiunque nella capitale ha capito. Il quarto di Coppa Italia contro il Milan ha regalato solo sconforto, con conseguente eliminazione e tramonto sul primo obiettivo stagione. La reazione però c’è stata, ed ora i focus sono su un Europa League primaria per prestigio ed incasso finale, a cominciare dalla “finale” di giovedì contro il Porto, e su un campionato che vede il ritardo assottigliarsi piano piano.Impossibile ignorare il fatto che la rimonta resta qualcosa di non facile da realizzare, ma il 6° posto occupato dalla Fiorentina, che in questo momento varrebbe la riconferma dell’Europa League, dista ora 5 punti (Bologna e Milan con una gara in meno possono superarla). Se a ciò aggiungiamo un calendario ottimo per lafino ai primi di aprile, con Monza, Como, Empoli, Cagliari e Lecce da affrontare in serie, ecco che presentarsi al rush finale appaiata alle concorrenti per i posti europei non è utopia, impensabile prima dell’arrivo di