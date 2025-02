Zonawrestling.net - RISULTATI: ROH Global Wars Australia

Lunedì 17 Febbraio la ROH, sotto l’etichetta della AEW, ha mandato in onda su ROH HonorClub l’evento. L’evento è stato registrato al Brisbane Centre di Brisbane, Queensland, prima di AEW Grand Slam.I6 Man Tag Team Match: The Outrunners (Truth Magnum & Turbo Floyd) & Bandido sconfiggono The Learning Tree (ROH World Champion Chris Jericho, Bryan Keith & Big Bill)Pure Title Match: Lee Moriarty (c) sconfigge Robbie Eagles Mark Davis sconfigge Tommy KnightROH World Tag Team Titles Match: The Sons Of Texas (6 Man Tag Team Champion Dustin Rhodes & Sammy Guevara) (c) sconfiggono MxM Collection (Mason Madden & Mansoor) Women’s Title Match: Athena (c) sconfigge Alex Windsor