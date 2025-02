Lanazione.it - Riparte il progetto “Conoscere per proteggersi” rivolto alle scuole del territorio

Arezzo, 18 febbraio 2025 –ilperdelaretino per sensibilizzare gli studenti sui rischi presenti sule sulle buone pratiche di Protezione Civile per affrontare le calamità naturali. Il Presidente della Provincia, Alessandro Polcri dichiara : “L’esigenza di affrontare le conseguenze dei cambiamenti climatici o dei terremoti con l’adozione di alcuni semplici accorgimenti per la mitigazione dei danni, è un valido strumento per garantire un’efficace auto-protezione per se stessi e per l’intera comunità. L’informazione, diviene quindi uno dei modi più utilizzati dalla Protezione Civile, per ridurre i rischi di esposizione della popolazione al pericolo durante le calamità naturali. La conoscenza dei meccanismi calamitosi, di come si generano, la consapevolezza delle possibili conseguenze sia sulche sulla popolazione, sono importanti per attuare tutte quelle buone pratiche di comportamento e per non entrare nel panico.