Riforma pensioni 2025 redditi più alti per i lavoratori ma come?

Nei giorni scorsi abbiamo avuto il piacere di avere nostro gradito ospite il Presidente CIV INPS il Dott. Roberto Ghiselli che ha fatto il punto, incalzato dalle nostre domande, sulla situazione previdenziale attuale alla luce dell’ultima Legge di Bilancio, che di fatto ha solo esteso e confermato le misure del 2024, che nella passata legge di bilancio erano state rese meno accessibili con l’inasprimento dei requisiti d’accesso, sia per Opzione donna quanto per Quota 103, divenuta contributiva, quanto per Ape sociale. Il nostro esperto previdenziale il Dott. Claudio Maria Perfetto, primo firmatario insieme al Dott. Gibbin ed alla fondatrice del CODS Orietta Armilato, della proposta previdenziale Perfetto-Armiliato-Gibbin presentata alle istituzioni nel recente passato, ha colto l’occasione per evidenziare alcuni passaggi dell’intervista di Ghiselli e sottolineare che molti degli aspetti messi inluce potrebbero essere risolti appunto dalla presa in considerazione della loro proposta previdenziale.