Mondouomo.it - Riforma dell’Invalidità Civile: La Circolare n. 42 del 2025 e le Nuove Procedure INPS.

Leggi su Mondouomo.it

Lan. 42 del 17 febbraiodell’segna un importante passo avanti nel riconoscimentoin Italia, specialmente per le province non coinvolte nella fase di sperimentazione della nuova disciplina di accertamento della disabilità. Con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 62 del 2024, prevista per il 1° gennaio 2026, si .