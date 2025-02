Ilgiorno.it - Riflettiamo molto bene sulle nostre azioni. Possono salvare la vita a molti e aiutarne altri

La violenza domestica è un problema rilevante, maspesso non ci sono testimoni dell’accaduto, perché le persone non raccontano ciò che vedono. Questo atteggiamento è dovuto per via di un sentimentobrutto: l’indifferenza, una sorta di “non interessamento” di ciò che succede intorno a noi. Quando una persona a noi cara soffre, bisogna stare attenti a capire cos’ha e ad intervenire il prima possibile. L’indifferenza, oltre ad essere un’emozione spregevole, è anchepericolosa poiché permette ai violentatori di continuare, perché nessuno interviene. Il pensiero di molta gente, potrebbe essere che se non sono direttamente coinvolti, allora non sia un loro problema. Ma non è assolutamente così. Credendo di fare delstando zitti, diventano solo parte della problematica, e non della soluzione.