Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti industriali, ecco il piano da oltre 16 milioni di Rmb per lo stabilimento di Ostellato

Ferrara, 18 febbraio 2025 – Un importante investimento per lobasso ferrarese. Si tratta di una riqualificazione degli impianti di trattamento e recupero dei, con la finalità di migliorare le percentuali di riciclo e riutilizzo dei materiali. Un intervento che garantirà una maggiore efficienza delle prestazioni ambientali per affrontare la competizione nel mercato con modalità sempre più performanti e sostenibili. La presentazione in Regione e al Ministero Il Gruppo Rmb Spa, una delle principali piattaforme polifunzionali in Europa per il trattamento e il recupero dispeciali, pericolosi e non, ha illustrato alla Regione Emilia-Romagna un programma di investimenti, denominato ‘Ambiente come risorsa’, che riguardano anche loemiliano-romagnolo di(Ferrara).