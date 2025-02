Metropolitanmagazine.it - Richard Linklater ed Ethan Hawke anticipano un nuovo film ambientato nel XIX secolo

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Prima di presentare in anteprima la loro ultima collaborazione “Blue Moon” al Festival di Berlino,edhanno rivelato che hanno in lavorazione un decimoinsieme. “Blue Moon” segna il primodiin oltre un decennio, da “Boyhood” del 2014. Hanno unito le forze in nove lungometraggi nel corso delle loro carriere, tra cui la trilogia “Before”, “The Newton Boys” e “Fast Food Nation”. Quando Variety gli ha chiesto se i fan avrebbero dovuto aspettare un altro decennio per il suo prossimoconha detto: “Spero proprio di no. C’è questa cosa su cui stiamo lavorando, è una specie distorico, una cosa del XIX. Spero che lui ne sia una parte importante. Ma finché non sarà finanziato e pronto per partire, non ne parlo mai troppo, solo perché diventano frustranti“.